Potrebbe essere la novità dell'anno per la F1, Lewis Hamilton alla Ferrari nel 2025 e separati in casa Mercedes nel 2024.

Il sette volte campione del mondo potrebbe fare il grande salto e approdare a Maranello dopo che il pilota spagnolo Carlos Sainz non è stato ancora rinnovato.

Sainz , è stato visto molto affranto e ha confidato agli amici frasi dure come "Non hanno avuto ne stima ne fiducia nel lavoro che ho fatto per loro"