Lexus al primo posto per affidabilità

Secondo un sondaggio condotto da What Car? Lexus per la settima volta si conferma il brand automobilistico più affidabile.

Lexus si rivela ancora una volta il marchio più affidabile, a dirlo è un sondaggio realizzato dalla rivista britannica What Car? che ha preso in esame 32 marchio e 178 modelli diversi fino a 5° anno, il marchio giapponese ha raggiunto un punteggio del 98,3%, un risultato che tiene conto non solo del numero degli inconvenienti registrati ma anche del tempo impiegato per porvi rimedio e del relativo costo di riparazione.

Al primo posto si posiziona la Lexus NX di seconda generazione, mentre la RX si ferma al secondo posto tra i grandi SUV con il 98,6% delle preferenze.

La motorizzazione Premium Hybrid ha dimostrando, secondo i risultati del sondaggio, di essere facilmente riparabile quando si verifica un problema, interessante anche notare come a distanza di anni, la berlina IS, nonostante sia uscita fuori produzione, è ancora molto apprezzata per la sua durata, suo il punteggio tra le auto executive con il 98%.

È la settima volta che Lexus conquista il titolo di marchio più affidabile

Il brand premium del Gruppo Toyota dimostra così che l’elettrificazione ma anche la tecnologia viaggiano di pari passo all’affidabilità, già in passato la prima generazione di NX era arrivata al primo posto con il 99,8%, segno che la qualità percepita trova un riscontro nel quotidiano, dove le vetture vengono utilizzate in ogni condizione e situazione di guida e dove a fare la differenza è la progettazione e la qualità dei materiali utilizzati.