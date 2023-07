Lexus LM: il nuovo monovolume di lusso

Lexus LM è il nuovo monovolume di lusso del marchio automobilistico giapponese.

Rappresenta il quarto modello della famiglia Lexus Next Chapter, il nuovo LM rappresenta l’ultima tappa di un rinnovamento completo di una gamma di prodotti che nascono su differenti piattaforme e che vedono l’utilizzo di tecnologie e propulsori innovativi.

LM è l’acronimo di Luxury Mover, una sigla che identifica i modelli Lexus destinati a un nuovo segmento di mercato, quello dei lussuosi van.

Massima è la cura per ogni dettagli, i sedili sono progettati per offrire il massimo comfort, qualità dell’aria, illuminazione e temperature di bordo sono stati oggetto di attenti studi, così come la connettività e l’intrattenimento, presente a bordo un monitor HD widescreen da 48 pollici e un sistema audio Mark Levinson 3D Surround Sound realizzato su misura.

Il nuovo Lexus LM arriverà sui mercati europei a partire dall’autunno 2023

Due le versioni disponibili, a 4 e 7 posti, quest’ultimo si caratterizza per la fila centrale di sedili VIP prioritaria in termini di accessibilità e funzioni, mentre a terza fila aggiuntiva è dotata di tre sedili ribaltabili che quando non in uso, possono essere ripiegati in favore di una maggior capacità di carico.

Cuore del nuovo Lexus LM è un propulsore Premium Hybrid da 2.5 litri, un motore già presente sui modelli NX 350h e RX 350h, che sprigiona una potenza massima di 250 cavalli per 2239 Nm di coppia massima. Presente un sistema di trazione integrale elettronica E-Four con ripartizione della coppia tra anteriore e posteriore tra 100:0 e 20:80.