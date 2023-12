LG annuncia il proprio ingresso nell’organo direttivo di Soafee

LG Electronics (LG) è diventata il nono membro dell’organo direttivo di Scalable Open Architecture for Embedded Edge (SOAFEE), l’organo consultivo globale, che include più di 100 Aziende, che guida lo sviluppo della tecnologia per i veicoli software-defined (SDV) e delle altre soluzioni per la mobilità futura.

SOAFEE è uno Special Interest Group (SIG) composto da case automobilistiche, da fornitori di semiconduttori, fornitori di software open-source e indipendenti e leader della tecnologia cloud.

A LG è stata riconosciuta la capacità di creare nuovi scenari di utilizzo della tecnologia cloud native in campo automotive.

In occasione dello IAA Mobility 2023 a Monaco, LG ha presentato la propria visione dell’impatto che gli SDV avranno sulla mobilità futura e come l’azienda si sta preparando a questa nuova era della tecnologia per l’automotive.

“Siamo entusiasti di entrare a far parte dell’organo direttivo di SOAFEE e non vediamo l’ora di collaborare con altre aziende leader del settore per confermare il nostro ruolo pioneristico nella tecnologia SDV, ” ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle component Solutions Company. “LG si è assicurata la competitività nelle aree di infotainment, della telematica e degli ADAS per prepararsi all’era degli SDV, e intende partecipare attivamente alla definizione di standard industriali rilevanti in futuro.”