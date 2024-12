In occasione del CES 2025, LG Electronics (LG), leader tecnologico nel settore della mobilità, presenterà “AI In-Vehicle Experience”, la soluzione basata sull’Intelligenza Artificiale (IA) sviluppata per garantire un’esperienza di guida più sicura e confortevole, grazie alla tecnologia Vision AI che ottimizza le condizioni all’interno dell’abitacolo in base alle esigenze dei passeggeri.

“AI In-Vehicle Experience” utilizza due sistemi principali per eseguire un’analisi dell’abitacolo e del conducente: il Driver Monitoring System (DMS) e il Driver and Interior Monitoring System (DIMS). Queste simulazioni mostreranno come la tecnologia di LG è in grado di analizzare con precisione le condizioni di guida e lo stato del conducente in tempo reale.

Il sistema DMS è in grado di monitorare la frequenza cardiaca e le espressioni facciali in tempo reale

"Dotata di Affectionate Intelligence, la tecnologia empatica di LG, la nostra nuova e straordinaria soluzione di bordo offre ai produttori di auto ottime prestazioni in termini di qualità e flessibilità, garantendo al contempo a conducenti e passeggeri un’esperienza di guida più sicura e piacevole", ha dichiarato Eun Seok-hyun, presidente di LG Vehicle Solution Company.