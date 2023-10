LoJack e High Mobility insieme per una innovativa protezione per le Auto Connesse in tutta Europa

LoJack sfrutta i dati in-vehicle del produttore tramite l’innovativa piattaforma dati per auto connesse di High Mobility per migliorare la sicurezza dei veicoli.

Annunciano la loro partnership strategica due storiche società presenti a mondiale per tracciare e quindi diminuire i furti delle auto grazie all'utilizzo dei dati in tempo reale delle auto connesse.

Si tratta dell'azienda LoJack, un'azienda di intelligenza connessa che aiuta le aziende e le persone a tracciare, monitorare e recuperare veicoli e asset vitali con visibilità e informazioni in tempo reale, e di High Mobility, un importante fornitore di tecnologia per auto connesse.

L’innovativa piattaforma dati per auto connesse di High Mobility sarà integrata con la tecnologia SVT (Stolen Vehicle Tracking) leader di mercato di LoJack, consentendo ai proprietari di veicoli e ai gestori di flotte di accedere facilmente ai dati e alla localizzazione dei veicoli in tempo reale.



"Questa collaborazione apre la strada allo sviluppo di nuove forme di mobilità più sicure e connesse", ha dichiarato Massimo Braga, VP/General Manager di LoJack Italia. "Le forze di High Mobility e LoJack convergono in un'unica interfaccia completa e facile da usare, dedicata al canale BtoB sia per i veicoli protetti da LoJack che per quelli non protetti, migliorando la loro sicurezza in caso di furto e supportando le attività che potrebbero sorgere nella gestione della flotte".

La collaborazione stabilisce un nuovo livello di protezione contro il furto e l'uso non autorizzato delle auto connesse in Europa.

"Siamo entusiasti di collaborare con LoJack e fornire loro accesso a preziosi dati in tempo reale all'interno del veicolo provenienti dai principali marchi automobilistici. Questa integrazione supporterà LoJack nel migliorare i propri servizi e offrire un'esperienza ancora più fluida. Questa partnership rappresenta il futuro della tecnologia automobilistica, nella quale i dati all'interno del veicolo apriranno nuove possibilità in termini di sicurezza, protezione e comfort. Siamo orgogliosi di svolgere un ruolo chiave in questo sviluppo." afferma Risto Vahtra, CEO di High Mobility.