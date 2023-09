Lotus Emeya: debutterà il 7 settembre la nuova berlina sportiva

Lotus Emeya sarà una berlina sportiva ad alte prestazioni.

Sarà presentata il prossimo 7 settembre la nuova Lotus Emeya sarà la concorrente diretta della Porsche Taycan e Tesla Model S, una iper-GT a zero emissioni.

Nessuna foto o immagine in anteprima, il marchio inglese con un video teaser ha mostrato solo alcuni particolari della sua inedita quattro portenti.

Continua la sua tradizione nel presentare modelli contraddistinti dalla lettere E, la Emeya che debutterà a New York, è la prima berlina nata dopo la collaborazione con Opel e Vauxhall, partnership che diede vita alla intraprendente Omega Lotus (Carlton), modello che si caratterizza per un look marcatamente sportivo e che rispetto alla grossa berlina da cui derivava, la Opel Omega, vantava tutta una serie di accorgimenti tecnici ed estetici che la incorniciavano come una delle berline più dinamiche dell’epoca, suo il potente otto cilindri a V da 380 cavalli che le consentiva di raggiungere una velocità massima di oltre 280 km/h.

La nuova Lotus Emeya avrà una potenza di oltre 600 cavalli

Stando alle prime indiscrezioni monterà un pacco batteria da 112 kWh per un’autonomia nel ciclo WLTP che supererà i 600 km. Due le unità elettriche per una potenza complessiva di oltre 600 cavalli e una coppia di 710 m.

La Emeya sarà in grado di raggiungere i 100 km/h con partenza da fermo in meno di 5 secondi.

Prevista anche una variante ancora più sportiva, la R da oltre 900 cavalli per 985 Nm di coppia massima, in questo caso l’autonomia si riduce a 490 km a tutto vantaggio delle sue prestazioni, perché la Lotus Emeya R sfiorerà come punta elocistica massima i 300 km/h.

Esteticamente la sua linea non sarà molto distante da quella della Porsche Cayenne, proporzioni e ingombri saranno del tutto simili, previsti diversi accorgimenti aerodinamici tra cui le telecamere in luogo degli specchi retrovisori esterni e una serie di appendici aerodinamiche che ne aumenteranno appeal e tenuta.

La nuova Lotus Emeya sarà commercializzata a partire dal prossimo anno.