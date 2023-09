Lotus Emeya: la prima Hyper-GT completamente elettrica

È tra le GT elettriche più veloci al mondo, la Lotus Emeya brucia i 100 km/h in meno di 3 secondi.

Lotus Emeya è tra le Hyper GT più veloci al mondo.

Celebra i 75 anni del marchio, sfoderando un design tra i più avanzati del segmento e offrendo al guidatore un’esperienza elettrica entusiasmante, il tutto a fronte di prestazioni eccezionali, Lotus Emeya è dotata di sospensioni pneumatiche a controllo elettronico in grado di analizzare la strada ben 1.000 volte al secondo.

La versione di punta è dotata di una coppia di unità elettriche che le consente di raggiungere i 100 km/h con partenza fa fermo in meno di 2,8 secondi per una velocità massima superiore ai 250 km/h.

La batteria sopporta ricariche rapide in DC fino a 250 kW, è così possibile incrementare l’autonomia di 150 km in appena cinque minuti e fino all’80% in soli 18 minuti.

Ben Payne, Vice Presidente del Design di Lotus Group ha dichiarato: “Questa è una Lotus completamente nuova, un qualcosa di mai visto prima. Partendo da ciò che Lotus aveva realizzato fino ad oggi, abbiamo creato una vettura di lusso che offre prestazioni eccezionali agli appassionati di guida, progettata per ispirare fiducia ed emozionare”.

La Emeya fa parte della nuova famiglia di veicoli elettrici di lusso che contribuiranno a rendere il marchio Lotus un prestigioso brand globale entro il 2028.

La produzione della Lotus Emeya partirà dal prossimo anno.

Elettrico ma anche e soprattutto emozionante, la Emeya è dotata di un sistema audio coinvolgente sviluppato in collaborazione con KEF, offre un suono surround 3D con Dolby Atmos ed è provvisto di un subwoofer Uni-Core.