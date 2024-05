La sportiva Lotus Emira First Edition ,oltre il sei cilindri , è disponibile ora anche a quattro cilindri ed è ora ordinabile anche in Europa.

Il nuovo motore turbo da 2 litri, fornito dal partner tecnico Mercedes-AMG, vanta tecnologie all'avanguardia per garantire le rinomate prestazioni Lotus. Le prestanzioni sono eccellenti con un'accelerazione 0-100 km/h in soli 4,4 secondi e una velocità massima di 275 km/h.

Con 430 Nm erogati da 3.000 a 5.500 giri/min e 360 CV a 6.600 giri/min la guida è decisamente sportiva, da vera Lotus, grazie anche all'utilizzo di un telaio leggero ausiliario posteriore in alluminio pressofuso che contribuisce ad un risparmio di peso totale di 12 kg rispetto al V6.

Le tecnologie all'avanguardia implementate in questo motore garantiscono le rinomate prestazioni Lotus.

L'impianto frenante offre prestazioni commisurate alla potenza del nuovo motore, con dischi forati e scanalati a due pezzi e pinze a quattro pistoncini mentre il sistema di controllo elettronico della stabilità migliora le prestazioni dinamiche e il controllo su fondi stradali sdrucciolevoli, come neve, pioggia o fango.

Internamente il quadro strumenti TFT da 12,3 pollici e il touchscreen da 10,25 pollici al centro del cruscotto permettono una lettura veloce ed intuitiva. Seduti a bordo i sedili riscaldati regolabili elettricamente in 12 posizioni offrono un supporto perfetto per la guida sportiva e per gli appassionati di musica in auto segnaliamo che a bordo della nuova un sofisticato Lotus Emira First Edition a quattro cilindri è presente un impianto audio premium da 560 W a 10 canali sviluppato con KEF che offre un'esperienza di ascolto iperrealistica.