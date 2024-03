Lotus svela il prezzo di Emeya

Lotus ha svelato il prezzo e ulteriori dettagli sul suo primo hyper-GT elettrico Emeya. La nuovissima Emeya sarà disponibile in Europa già a partire dal secondo semestre del 2024 con delle caratteristiche uniche nel suo genere.

Tra le caratteristiche principali, Lotus ha ottimizzato il layout delle batterie nei propri veicoli: in questo modo é aumentata la capienza, e conseguentemente l'autonomia fino al 20%. Secondo, la ricarica rapida da ben 350kW porta Emeya a passare da un livello di carica al 10% fino all’80% in appena 18 minuti.

Lotus Emeya stabilisce un nuovo punto di riferimento per le auto di lusso in termini di design, tecnologia, comfort e versatilità

Emeya soddisfa ogni esigenza, a bordo sono disponibili, per esempio, ben cinque modalità di massaggio con tre diversi livelli di intensità per tutti i passeggeri, le portiere sono controllate elettricamente e hanno sensori che possono rilevare ostacoli esterni senza far sbattere la portiera con ostacoli non visti ed infine il tettuccio in vetro panoramico può passare da trasparente ad opaco per evitare il surriscaldamento dell'abitacolo.

Lotus Emeya dispone di un sistema di infotainment Lotus Hyper OS da 15,1 pollici HD OLED, che presenta una visione interattiva e 3D per accedere alle sue numerose funzioni che dispone, per esempio, per aprire le portiere basterà toccarle sullo schermo e queste risponderanno di conseguenza.

La potenza fino a 905 CV, consente a Emeya di accelerare da 0-100 km/h in meno di 2,8 secondi.

Emeya dispone di cinque modalità di guida tra cui Range, Tour, Sport, Individual e Track. A bordo si possono controllare l'altezza da terra, la rigidità della sospensione ad aria, la risposta dell'accelerazione e la configurazione dei sedili.

Emeya ha un prezzo competitivo nel mercato dei GT di lusso, e sarà disponibile in tre allestimenti: