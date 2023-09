Lynk & Co e ALD Automotive: nuovo servizio di noleggio a lungo termine per privati

In sette Paesi europei Link & co e ALD Automotive hanno lanciato un nuovo servizio di noleggio a lungo termine per privati.

Lynk & Co e ALD Automotive hanno lanciato un nuovo servizio di noleggio a lungo termine per privati in sette Paesi Europei.

In Germania, Francia, Belgio, Svezia, Paesi Bassi, Italia e Spagna, ALD Automotive e Lynk & Co offrono un servizio che consente ai privati di noleggiare la Lynk & Co 01 per periodi più lunghi.

È così scegliere tra formule di noleggio a 3, 4 o 5 anni e pacchetti di percorrenza che vanno dai 10 mila ai 40 mila chilometri, il noleggio è direttamente gestito da ALD Automotive I LeasePlan.

«Siamo lieti di ampliare la nostra proficua collaborazione con Lynk & Co attraverso il lancio di questa innovativa offerta di noleggio dedicata ai privati ", ha dichiarato Annie Pin, Chief Commercial Officer di ALD Automotive I LeasePlan. “Condividiamo l'impegno comune nell’accelerare la rivoluzione della mobilità elettrica, con la mission di guidare privati e imprese verso un mondo più sostenibile e connesso. In tale scenario, siamo convinti che offrire ai clienti una maggiore flessibilità contribuirà a incoraggiare l'adozione su larga scala di soluzioni all’avanguardia, più al passo con i tempi”.

Lynk & Co consente di noleggiare la sua 01 anche con cadenza mensile e dividerla con amici, familiari e con la comunità Lynk & Co

“Questa soluzione, nuova e competitiva, permette alla nostra community di avere accesso ai nostri mezzi premium partendo da un prezzo accessibile. Non solo quindi si adatta a diversi budget, ma sottolinea anche l’impegno di di Lynk & Co verso i nostri soci, rispettando le loro necessità con un occhio sempre attento alla sostenibilità.” afferma Alain Visser, CEO di Lynk & Co.