Marc Riera entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di SEAT S.A.

Marc Riera a partire dal 1 luglio assumerà l’incarico di Vicepresidente Esecutivo per gli acquisti di Seat S.A.

Supervisionerà le strategie di acquisto, partendo proprio dai fornitori al fine di migliorare il processo di approvvigionamento, Marc Riera riporterà direttamente al presidente di Seat S.A. Wayne Griffiths e sostituirà Alfonso Sancha, quest’ultimo assumerà una nuova responsabilità all’interno di Volkswagen Group China.

Wayne Griffiths presidente di SEAT S.A. ha dichiarato: “La vasta esperienza di Marc Riera in ambito acquisti e una profonda conoscenza dell’azienda lo rendono la persona ideale per assumere questo ruolo chiave. Con la conoscenza e la visione strategica di Marc, continueremo a guidare l’innovazione e l'eccellenza operativa in tutte le aree degli acquisti. Il suo background in ambito di elettrificazione ci aiuterà a guidare il cambiamento verso la mobilità elettrica”.

Dal 1° luglio, Alfonso Sancha assume l’incarico di Vicepresidente Esecutivo per gli Acquisti di Volkswagen Group China: “Vorrei estendere la mia gratitudine ad Alfonso Sancha per la sua eccezionale dedizione negli ultimi quattro anni. Alfonso ha svolto un ruolo importante nel progetto Future: Fast Forward. Grazie al suo impegno, sono state gettate le basi della gigafactory del Gruppo Volkswagen a Valencia e gli stabilimenti di Martorell e Pamplona saranno pronti per produrre veicoli elettrici dal 2025”, ha dichiarato Wayne Griffiths.

Mar Riera è laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni presso l’Università Tecnica della Catalogna.

In passato diverse le posizioni che ha ricoperto all’interno del Gruppo Volkswagen, tra cui quella di Commodity Manager Metal e quella di Commodity Manager Powertrain presso Volkswagen Messico.