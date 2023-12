Marelli al CES 2024 presenta la tecnologia “Intelligent Social Display”

Marelli presenterà al CES 2024 la tecnologia “Intelligent Social Display” in ambito lighting, progettata per supportare la comunicazione V2X (“vehicle-to-x”) tra il veicolo e l’ambiente circostante.

L’Intelligent Social Display di Marelli offre nuove opportunità di illuminazione e comunicazione attraverso la luce, sul veicolo e nell’area circostante. Si tratta di una soluzione tecnologica nel faro posteriore o sulla superficie del bagagliaio che contiene una seconda generazione di display ad alta risoluzione basata sulla tecnologia mini-LED.

L’Intelligent Social Display è in grado di indicare all’esterno quando la vettura è in modalità di guida autonoma, segnalare le intenzioni del conducente e comunicare con i pedoni attraverso messaggi, come quello di “attraversamento sicuro” quando ci si avvicina a un incrocio.

La tecnologia di Marelli da la possibilità di personalizzare i messaggi a seconda delle esigenze.