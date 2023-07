Marelli e Indy Autonomous Challenge: una partnership tecnologica e autonoma

Marelli è partner tecnologico della Indy Autonomous Challenge.

Si tratta di una serie di gare tra auto da corsa, prive di pilota, a guida autonoma, monoposto sviluppate dai migliori team universitari di ingegneria e tecnologia provenienti da tutto il mondo, che si affrontano lungo iconici circuito di tutto il mondo, Marelli grazie alla sua partnership con lo IAC, fornirà tecnologie in grado di connettere il veicolo e di analizzare i dati.

La prossima edizione dello IAC si svolgerà presso l’Autodromo di Monza

In occasione del Milano Monza Motor Show (MiMo), in programma dal 16 al 18 giugno, andrà in scena una nuova edizione dello IAC all’Autodromo di Monza, l’obiettivo di questo campionato è quello di consentire una rapida e costante evoluzione della tecnologia per veicoli a guida completamente autonoma e dei sistemi di assistenza alla guida.

Marelli è leader nella telemetria per il motorsport, a tal fine, le auto in gara allo IAC saranno dotate di tecnologie essenziali, tra cui la Smart Antenna LTE, un dispositivo compatto, che una volta installato sui veicoli, assicura una comunicazione stabile e affidabile tra auto a guida autonoma, il tutto attraverso la rete mobile fornita da un operatore di telecomunicazione a livello globale.

Riccardo De Filippi, Head of Marelli Motorsport: “Siamo entusiasti di applicare la nostra esperienza nel campo della telemetria al fronte innovativo delle auto da corsa a guida autonoma. Abbiamo una lunga tradizione nella fornitura di tecnologie di connettività rivolte ai maggiori campionati di motorsport di tutto il mondo e puntiamo sempre a promuovere l’innovazione attraverso soluzioni che coniugano prestazioni e sicurezza. Abbiamo quindi riconosciuto da subito il potenziale di questa partnership, come ambiente fertile per lo sviluppo tecnologico”.

Paul Mitchell, Presidente dell’Indy Autonomous Challenge: “Con la sua comprovata esperienza in fatto di innovazione ed eccellenza, Marelli è esattamente il tipo di partner di cui abbiamo bisogno e che vogliamo come fornitore esclusivo di tecnologie per il controllo di gara. La tecnologia Marelli consentirà a IAC di sviluppare un sistema di controllo della corsa a elevata automazione, capace di assicurare il controllo gara nei confronti dell’intelligenza artificiale che guida le vetture dei nostri team universitari. Questo livello di comunicazione e istruzioni automatizzate in tempo reale tra la direzione gara e le auto da corsa rappresenteranno una novità nel loro genere e mostreranno un ulteriore grado di sicurezza per i sistemi relativi a veicoli autonomi e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Siamo entusiasti di avere Marelli a bordo per aiutarci a spingere più in là i limiti della guida autonoma”.