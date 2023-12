Marelli lancia il suo nuovo sistema di alimentazione per motori a idrogeno

Marelli presenta il suo primo sistema di alimentazione per motori a idrogeno, costituito da iniettori specifici con design brevettato e un’evoluta centralina di controllo motore.

L’idrogeno è un gas particolarmente leggero e reattivo: per questo è necessario che l’iniezione di carburante sia estremamente precisa all’interno della camera di combustione. Grazie all'importante esperienza di Marelli per avere sviluppato un sistema di iniezione diretta di benzina da oltre i 700 bar, ha studiato appositamente un nuovo sistema a 1000 bar, per sviluppare una soluzione specifica per l’idrogeno.

Marelli ha sviluppato iniettori ad alta pressione affidabili e silenziosi con le stesse dimensioni di quelli utilizzati per i carburanti tradizionali.

Marelli presenterà questa nuova tecnologia in Germania in occasione del CTI Symposium 2023, uno dei maggiori eventi internazionali in Europa dedicati alle tecnologie sostenibili per la propulsione di autovetture.