Marelli premiata agli Innovation Awards per il Diorama Display

Un prestigio premio è stato consegnato alla Marelli in occasione degli Innovation Awards 2023.

Marelli ha ricevuto un prestigioso premio in occasione degli Innovation Awards 2023.

La CLEPA (acronimo di Associazione Europea dei Fornitori Automotive) ha consegnato alla Marelli il premio “Top Innovator” per il so Diorama Display nell’ambito della categoria “Digital”.

Il Diorama Display è più che un semplice head-up display perché consente ai passeggeri di un’auto di visualizzare le informazioni in merito al veicolo o allo stato di navigazione direttamente sul parabrezza con una qualità di immagine e risoluzione elevatissima.

Le immagini vengono proiettate da una fonte TFT (Twin Film Transistor) posizionata alla base del parabrezza, l’utente ha la sensazione che le immagini siano proiettate al di fuori del parabrezza, direttamente sulla strada, ciò consente al conducente una migliore messa a fuoco e una maggiore attenzione alla guida.

Marelli Diorama Display: un head-up display futuristico

Il Diorama Display si estende per l’intera larghezza della plancia e consente a tutti i passeggeri di visualizzare informazioni in merito alla velocità del veicolo, rotte di navigazione, di individuare oggetto e ostacoli in prossimità di angoli ciechi, di avere informazioni sull’infotainment e sulle diverse modalità di guida selezionate.

Rispetto alla tecnologia normalmente utilizzata sui comuni head-up display, il Diorama Display della Marelli richiede il 75% del volume in meno così come meno energia per il suo funzionamento e sopporta gli aggiornamenti Over-the-Air.

“Ricevere questo premio da CLEPA è un’ulteriore dimostrazione dello straordinario successo che sta riscuotendo il nostro Diorama Display”, ha dichiarato Ravi Tallapragada, Presidente della divisione Electronic Systems di Marelli. “Il Diorama è un grande esempio dell’impegno di Marelli nello sviluppo di innovazioni al giusto costo, che aiutano i clienti a migliorare e modernizzare l’esperienza a bordo del veicolo, con una maggiore sicurezza dell’utente finale. Ringrazio i nostri clienti, che collaborano con noi utilizzando il Diorama e le altre innovazioni di Marelli per ridisegnare gli interni dei loro abitacoli, e voglio congratularmi con tutto il team per questo straordinario risultato”.