Marelli premiato ai “DIGITAL ENGINEERING AWARDS 2023”

Grazie al sistema di sospensioni elettromeccaniche completamente attive (“Fully Active Electro-Mechanic Suspension System”) sviluppato da Marelli, la società ha ricevuto il riconoscimento come “Commendable” ai Digital Engineering Awards 2023.

“Siamo onorati di aver ottenuto questo riconoscimento ai Digital Engineering Awards 2023 per la nostra tecnologia all’avanguardia per le sospensioni” , ha dichiarato Antonio Ferrara, presidente della divisione Ride Dynamics di Marelli. “È un risultato del nostro impegno per l’innovazione finalizzata al miglioramento del comfort di guida e della sicurezza. Il nostro team lavora quotidianamente perché la tecnologia di Marelli sia sempre all’avanguardia, seguendo le esigenze dei nostri clienti e dei proprietari dei veicoli, e non potrei esserne più orgoglioso”.

Il nuovo sistema di sospensioni elettromeccaniche garantisce un perfetto controllo elettronico stabilendo in modo autonomo il comportamento più adatto di ognuna delle sospensioni del veicolo, neutralizzando le vibrazioni e i movimenti della carrozzeria.

Il sistema di sospensioni elettromeccaniche completamente attive è “oil-free” (senza utilizzo di olio) e offre un’efficienza energetica fino all’80%.

Piero Monchiero, Innovation Director della divisione Ride Dynamics di Marelli, ha sottolineato: “Questa tecnologia può ridurre la cinetosi derivante da attività come la lettura o l’utilizzo di un pc portatile, che diventerà sempre più frequente con la diffusione della guida autonoma”.