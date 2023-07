Marelli presenta il nuovo modulo di gestione termica integrato per veicoli elettrici

Marelli ha presentato un nuovo modulo di gestione termica integrata per veicoli elettrici.

L’obiettivo è aumentare l’autonomia delle auto elettrica, il tutto senza intaccare la sicurezza e l’affidabilità, la gestione ottimizzata dell’energia è un elemento fondamentale soprattutto quando si parla di EV, Marelli ha così lanciato un modulo in grado di agire su tre sistemi che incidono profondamente sul consumo di energia:

• sistema termico del motore elettrico

• sistema termico della batteria

• sistema termico dell’abitacolo.

In genere i veicoli elettrici sono equipaggiati con uno scambiatore di calore, tutti con un’unica funzione, il modulo integrato della Marelli, l’iTMM, gestisce in maniera modulare gli scambiatori di calore raffreddati ad acqua come, ad esempio, il condensatore o refrigeratore, gestendone in maniera intelligente la valvola.

L’utilizzo di una valvola combinata consente di gestire fino a sei combinazioni di canali, in questo modo i tre sistemi collegati, sfruttano l’energia combinata e ottimizzata, ciò consente di ridurre la complessità totale del sistema garantendo al tempo stesso un raffreddamento ottimale del motore elettrico e una ricarica rapida della batteria.

Marelli: il modulo iTMM aumenta l’autonomia di un’auto elettrica fino al 20%

Il nuovo modulo iTMM in presenza di basse temperature e di condizioni climatiche esterne estreme consente di aumentare l’autonomia del veicolo del 20% se abbinato a una pompa di calore.

Il peso ridotto del sistema iTMM, ma anche le sue dimensioni compatte e la semplicità di assemblaggio e montaggio, sono un plus notevole per i car maker che si trovano ad assemblare veicoli sempre più complessi.