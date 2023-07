Marta Trezzi nominata

Grossi cambiamenti ai vertici di Nolangroup, storica azienda italiana riconosciuta tra i leader mondiale dell’industria dell’accessoristica votata alle due ruote.

E' stata infatti nominata Marta Trezzi come nuovo Marketing and Communication Director.

 “Sono felice di poter portare in una realtà come quella di Nolangroup la mia esperienza e le mie conoscenze maturate negli anni nel mondo automotive. Lavorare per una delle eccellenze italiane è sicuramente fonte di orgoglio personale e professionale.”, ha dichiarato Marta Trezzi . “Il mio obiettivo è quello di accompagnare il brand Nolan verso il futuro, assicurandone il posizionamento ai più alti vertici e proponendo ai consumatori una linea di prodotti attraenti, riconoscibili e di qualità.”

Nolangroup da sempre è ai vertici del settore in tema di Made in Italy, qualità, stile, design e innovazione.