Maserati celebra il V8 al Goodwood Festival of Speed 2023

In occasione della nuova edizione del Goodwood Festival of Speed, Maserati celebra con orgoglio il suo motore V8.

Maserati celebra all’edizione 2023 del Goodwood Festival of Speed il suo glorioso e potente motore V8.

Due le vetture del Marchio del Tridente che debutteranno in anteprima mondiale a Goodwood Festival of Speed, si tratta della Maserati Ghibli 334 Ultima e della Levante V8 Ultima. Il marchio modenese rende omaggio all’ultimo capitolo della sua iconica gamma di Gran Turismo, modelli spinti da un propulsore a otto cilindri a V e venduti in oltre 100.000 esemplari a partire dal suo storico lancio, avvenuto nel 1959 sulla 5000 GT.

Per celebrare la fine di questo leggendario motore V8 biturbo da 580 cavalli, nel tempo di Goodwood saranno svelate due modelli iconici, la Ghibli 334 ultima, dove il numero indica la velocità massima raggiungibile e che la rende la berlina più veloce al mondo e la Levante V8 Ultima.

Maserati GranTurismo Trofeo alla cronoscalata di Goodwood

Con il potete propulsore V6 da 550 cavalli, la nuova GranTurismo parteciperà alla celebre cronoscalata mentre nell’area Maserati saranno ospitate una GranTurismo One Off Prima e la GranTurismo Folgore, quest’ultima è dotata di una tecnologia a 800 Volt sviluppata con soluzioni prese in prestito dalla Formula E e capace con una sola ricarica di energia, di percorrere fino a 450 km, in appena cinque minuti è possibile guadagnare ben 100 km.

La GranTurismo Folgore è spinta da tre motori a magneti permanenti da 300 kW per una potenza complessiva di oltre 1.200 cavalli e una coppia di 1.350 Nm.

In occasione dell’Electric Avenue del Festival, sarà presente un secondo modello Maserati, completamente elettrico, è la Grecale Folgore dotato di una batteria da 105 kWh con tecnologia a 400 Volt per un’autonomia di 500 km. Il cuore di questo SUV EV è un motore elettrico da oltre 500 cavalli per 800 Nm di coppia massima