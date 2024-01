Maserati conferma l'impegno in un piano strategico "100% Engineered and Made in Italy"

Maserati si sta muovendo verso un piano di crescita rivolto a una redditività sostenibile nel lungo termine. Da sempre Maserati punta alle prestazioni, all’innovazione, al design, alla qualità, alla tecnologia e al lusso, ma ora si aggiunge anche la parte full elettric che nasce grazie anche alle nuove aspettative dei clienti del Tridente.

Maserati è il primo marchio italiano a competere in Formula E, dove ha debuttato nel 2023.

L’azienda modenese ha già intrapreso il suo percorso nella nuova era elettrica presentando i primi due veicoli BEV, GranTurismo Folgore e Grecale Folgore. Nel 2024 Maserati lancerà la GranCabrio Folgore subito dopo la sua versione con motore a combustione. Il percorso verso l’elettrificazione proseguirà nel 2025 con la nuova MC20 Folgore, il nuovo large E-UV BEV nel 2027 e la nuova generazione di Quattroruote BEV nel 2028.

Maserati rientra nel piano strategico di Stellantis “Dare Forward 2030", tutti i nuovi modelli Maserati saranno dotati di motori 100% elettrici, per offrire innovazione e altissime prestazioni, caratteristiche distintive del DNA Maserati. Il 2024 sarà un anno fondamentale per l’evoluzione e la crescita dell’azienda a livello globale.

Davide Grasso, CEO di Maserati: “Guidati dal nostro cuore modenese, stiamo avanzando a pieno regime per guidare il cambiamento verso l’elettrificazione, con la versione 100% elettrica di due dei nostri modelli iconici già in commercio e un altro modello in arrivo quest’anno. Offriremo ai nostri affezionati clienti le Maserati più potenti di sempre, spingendoci oltre i confini del piacere di guida, in una nuova era. Con la nostra visione e il nostro piano strategico a lungo termine vogliamo lasciare un segno nel mondo del lusso grazie all’eccellenza manifatturiera italiana, puntando costantemente su una qualità distintiva e costruendo il nostro futuro con un modello di business dedicato, per garantire ai clienti i prodotti migliori che riflettono i valori della Casa del Tridente.”