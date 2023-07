Maserati GT2 debutterà alla Fanatec GT2 European Series 2023

Presentata in occasione della 24 Ore di Spa la nuova Maserati GT2 sportiva che correrà nel Fanatec GT2 European Series 2023.

Una vera e propria auto da corsa che nasce sulla base della MC20, la nuova Maserati GT2 raccoglie l’eredità della MC12.

Porta all’estremo il potente motore V6 Nettuno, un propulsore da 630 cavalli che avrà il compito di portare alla vittoria un’auto destinata a scrivere nuove e avvincenti pagine nel motorsport.

Una vettura da corsa dedicata a team privati e a gentleman driver, la Maserati GT2 è un capolavoro di prestazioni, storia e innovazione, pensata per competere nei campionati o nei singoli eventi riservati alla classe GT2, il suo debutto in pista è previsto nelle fasi finali del F anatec GT European Series 2023.

Maserati GT2 nasce nel Centro Stile Maserati

Davide Grasso, CEO Maserati, ha dichiarato: “Il nostro DNA e la nostra anima sono da sempre racing. La nostra storia nasce e si sviluppa dalla pista alla strada. La scelta di tornare a correre in pista si inserisce in un preciso quadro strategico, inaugurato quest’anno con il debutto in Formula E , a cui si aggiunge ora il ritorno al mondo delle competizioni GT. Oggi più che mai desideriamo riaccendere e alimentare quella passione agonistica che ci ha sempre caratterizzati e motivati fino a raggiungere traguardi importanti”.

Frutto della collaborazione tra il Maserati Innovation Lab e il Centro Stile Maserati, due eccellenze nel design e nella tecnologia.