Maserati è pronta a lanciare una versione estrema della sua punta di diamante, la MC20.

Debutterà il prossimo 16 agosto in occasione della Monterey Car Week 2024 una nuova variante da corsa della Maserati MC20.

Nascerà sulla base dell’esperienza che la Casa del Tridente ha maturato in pista con la versione GT2. Nessuna informazione è trapelata, se questa versione sarà solo pista o configurabile anche per un utilizzo stradale.

Maserati MC20 GT: racing o stradale?

Nell’unica foto teaser ufficiale è evidente come il frontale della MC20 sia stato debitamente modificato. Parafanghi extralarge, prese aerodinamiche in perfetto stile GT2, nuove superfici alari e tanto materiale composito.

Si tratterebbe di una versione GT che potrebbe anche essere omologata per uso stradale e che farebbe leva su di un eccellente rapporto peso/potenza per elevare alla massima potenza le già sublimi prestazioni della MC20 “standard”.

Un cambio automatico ancora più veloce rispetto a quello “normale”, sospensioni regolabili e una decina di kg in meno grazie all’ampio uso di materiale composito.

In un periodo difficile per il Marchio del Tridente, il lancio della MC20 “Estrema” rappresenta una mossa perfetta per elevare il brand Maserati all’interno del Gruppo Stellantis a punta di diamante in fatto di prestazioni, esclusività ed eleganza.