Maserati MCXtrema: la nuova auto da corsa del Tridente

Maserati MCXtrema è stata presentata alla Monterey Car Week 2023.

È la nuova auto da corsa del marchio del Tridente, una vera e propria belva da pista pensata per offrire le massime prestazioni in circuito, la nuova Maserati MCXtrema non è omologata per uso stradale.

Ha una potenza di 740 cavalli e un design raffinato e fuori dagli schemi, la più estrema auto da corsa prodotta dal Marchio modenese ha linee audaci.

Una vettura che viene definita dallo stessa casa automobilistica, coraggiosa ed eccezionale sotto ogni punto di vista, la MCXtrema si rivolge ai collezionisti ed ai clienti affezionati del brand che desiderano accaparrarsi un gioiello tecnologico pronto a diversi lungo i tracciati più emozionati al mondo.

La Maserati MCXtrema nasce dal sodalizio tra il Centro Stile e il Team Maserati

Raccoglie la gloriosa eredità lasciata dalla MC20, una delle Maserati più vincenti di sempre.

Davide Grasso, CEO di Maserati ha commentato: “ Maserati MCXtrema è stata creata con l’obiettivo di offrire un prodotto incredibilmente esclusivo e capace di definire un nuovo paradigma per le nostre vetture da pista. Il progetto è dedicato a una clientela selezionata e particolarmente attenta a dettagli distintivi, che spaziano dal design più ricercato e innovativo alle prestazioni eccezionali. MCXtrema incarna lo spirito sportivo tipico del DNA Maserati, una dichiarazione di un nuovo corso per il nostro brand, dedito a una manifattura superlativa e capace di distinguersi nel panorama mondiale della produzione motoristica di lusso dalle performance esagerate”.