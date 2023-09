Maserati: settant’anni fa la vittoria di Juan Manuel Fangio

Maserati è un brand di successo che vanta una lunga e vincente storia nel motorsport.

Era il 13 settembre del 1963 quanto Juan Manuel Fangio al volante della sua Maserati A6GCM conquisto la sua prima e unica vittoria stagionale in occasione del Gran Premio d’Italia.

L’argentino è stato uno dei più grandi e talentuosi piloti di tutti i tempi insieme a Michael Schumacher ad Ayrton Senna, Fangio detiene lo scettro di pilota più titolato della Formula 1 a distanza ancora di cinquat’anni, suo il merito di aver portato alla vittoria il Marchio del Tridente nella massima categoria nel 1954 e 1957, anno del suo quinto e ultimo mondiale.

Sul velocissimo tracciato italiano, l’argentino voleva cancellare il ricordo di un campionato sottotono, da quell’ultima vittoria ripartì il suo successo verso il secondo titolo iridato.

Maserati celebra l’anniversario di Juan Manuel Fangio

Oggi il brand modenese è impegnato nel Campionato di Formula E, nel suo primo anno di presenza nella massima competizione sportiva dedicata alle monoposto elettriche, Maserati ha collezionato tre podi e una vittoria, un traguardo che senza ombra di dubbio è stato un trampolino di lancio per presenziare anche altri Campionati, così da poco il brand del Tridente ha annunciato il suo rientro nelle competizioni GT.

Lo scorso mese di luglio, in occasione della 24 Ore di SPA, Maserati ha svelato la GT2, un’auto da corsa da 630 cavalli dedicati a squadre private e gentleman driver che a partire dalla stagione 2024 parteciperà al FANATEC GT2 European Series.

Sessantadue esemplari invece quelli della MCXtrema, una supercar per pochi appassionati, pensata unicamente per girare in circuito.