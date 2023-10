Mazd3 Nagisa Edition: dotazione completa per una serie speciale

Mazda 3 2024 può contare anche su una special edition, la Nagisa.

Un allestimento che senza dubbio, andrà a bissare il successo che il modello ha incontrato con le edizioni Homura, la nuova Mazda3 Nagisa Edition si caratterizza per i diversi elementi sportivi con un vago accenno retrò.

Il colore top della vettura è la tonalità Zircon Sand Metallic, una vernice metallizzata che può sembrare pastello e che è stata scelta come tinta rappresentativa di questa versione speciale e che si abbina ad elementi esterni neri che rendono la Mazda3 più in linea con i tempi, mentre nell’abitacolo i sedili hanno un rivestimento in ecopelle color terracotta con la parte centrale in scamosciato nero, quanto basta per rendere l’ambiente confortevole ed elegante.

Il sedile del conducente ha la regolazione elettrica, mentre l’impianto audio, firmato Bose, può contare su 12 altoparlanti.

Mazda3 2024: nuova dotazione

Sul M.Y. 2024 è stato aggiornato anche l’infotainment, upgrade anche per gli ADAS evoluti e con un migliorato sistema per il riconoscimento dei pedoni con la frenata di emergenza disponibile anche di notte e con il Distracted Driver Alert; migliorata anche la connettività.

All’esterno la Nagisa Edition si caratterizza per gli specchietti retrovisori neri, così come le ruote e lo spoiler sorprendentemente scuro, a conferma dell’eleganza ma anche a vantaggio dell’aerodinamicità.

La propulsione è affidata alle unità a benzina e-Skyactiv G da 122 o 150 CV e all'e-Skyactiv-X da 186 CV con cambio manuale e automatico e trazione anteriore o integrale.

Una cinque porte che continua a evolversi rasentano la perfezione, dal suo stile alla sua dotazione, la Mazda3 rappresenta ancora oggi a distanza di anni dal suo debutto commerciale, una proposta molto interessante.