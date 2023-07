Mazda CX-30 2024: il crossover si aggiorna nella sicurezza

Mazda CX-30 2024 si presenta sul mercato con una dotazione tecnica.

Il crossover giapponese si aggiorna nella sicurezza ma anche nel sistema d’infotainment, offrendo tecnologie utili non soltanto nella guida di tutti i giorni ma in grado di elevare anche il comfort di marcia, la nuova Mazda CX-30 diventa così un crossover più competitivo.

Una nuova colorazione Ceramic Metallic, dall’aspetto setoso e traslucido per un corpo macchina compatto e dalla linea sinuosa.

Mazda CX-30 2024: allestimenti e dotazione

La nuova CX-30 viene offerta in due allestimenti, la Prime Line e la Exclusive Line oltre ad una versione speciale denominata Homura.

L’allestimento Prime Line offre i cerchi in lega da 16”, avanzati sistemi di assistenza alla guida, Head Up Display, gruppi ottici a LED, videocamera posteriore, sistema d’infotainment con impianto audio a 6 altoparlanti ed il climatizzatore manuale.

L’Exclusive Line aggiunge i cerchi in lega da 18”, l’impianto audio Mazda Armonic Acoustics con 8 altoparlanti, la Smart key, la ricarica wireless per smartphone, i sedili anteriori riscaldabili e il climatizzatore automatico bi-zona.

Per chi desidera una maggiore personalizzazione della vettura, tre i pacchetti estetici e tecnici disponibili:

● Design Pack

● Driver & Sound Pack

● Comfort Pack.

Il Design Pack offre il portellone posteriore ad azionamento elettrico, i gruppi ottici a matrice di LED, ed i vetri scuri, il Driver & Sound Pack include l’impianto Audio Bose con 12 altoparlanti ed un ampliamento dei sistemi di sicurezza, mentre il Comfort Pack offre i rivestimenti in pelle degli interni con regolazione elettrica del posto di guida.

La versione speciale Homura alla dotazione della Exclusive aggiunge alcuni particolari di chiara derivazione sportiva, come le calotte degli specchietti retrovisori di colore Nero Lucido così come i cerchi in lega da 18”, i vetri posteriori scuri ed i rivestimenti dell’abitacolo in tessuto nero con cuciture rosse.

Passando ai rinnovati sistemi di sicurezza, la CX-30 2024 offre quattro nuovi sistemi che lavorano in sintonia fra di loro: il Distracted Driver Alert, che riguarda la frenata di emergenza notturna, l’Intelligent Speed Assist (ISA) e il CTS (Cruising & Traffic Support).