Mazda presenta la Iconic SP, concept con rotativo su piattaforma EV

Molte le novità di Mazda presentate in occasione del Japan Mobility Show che si apre oggi per chiudersi il prossimo 5 novembre: infatti insieme all’anteprima della aggiornata MX-5 2024 (con nuovi fari e luci posteriori a LED), la casa di Hiroshima ha presentato la Mazda Iconic SP, una concept car che unisce un propulsore rotativo gemellato con una piattaforma EV, un tipo di powertrain recentemente lanciato sulla nuova Mazda MX-30 R-EV.

La Iconic SP - spiega il brand giapponese - "è un concetto di auto sportiva compatta progettata per adattarsi a una nuova era": a caratterizzare la concept è un baricentro basso per offrire prestazioni di guida eccellenti mentre le sue proporzioni sono rese possibili dal cofano basso, ottenuto montando il motore rotativo leggero e compatto al centro della vettura. L’idea di un sistema EV rotativo a due rotori - sottolinea Mazda - mette a disposizione un motore altamente scalabile con un layout flessibile e capacità di impiegare una varietà di combustibili, compreso l’idrogeno, rendendolo una tecnologia esclusiva Mazda, ideale per le auto sportive. Inoltre, se la batteria viene caricata con elettricità derivata da energie rinnovabili, è possibile guidare praticamente a zero emissioni di carbonio.

Presentando la concept car, il Presidente e CEO di Mazda, Masahiro Moro, ha sottolineato come "siamo determinati, nell’era dell’elettrificazione, a mantenere viva la gioia di guida che la MX-5 rappresenta, mentre la Iconic Sp, con il suo gruppo powertrain EV a doppio generatore rotativo, è la soluzione dei nostri sogni. Un sogno a cui lavoreremo duramente per realizzarlo. Mazda fornirà sempre veicoli che ricordino alle persone che le auto sono pura gioia ed elemento indispensabile della loro vita”.