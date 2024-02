Il mercato auto usate in Italia nel 2023 è cresciuto dell’8,6%.

Con oltre 5 milioni di passaggi di proprietà, il mercato delle auto usate chiude un 2023 in netta ripresa rispetto al 2022 ma in calo del 10,7% sul 2019.

Gli automobilisti italiani continuano a preferire le motorizzazioni diesel, alimentazione in testa alle preferenze con il 47,5%. Al secondo posto il motore a benzina con il 39%, seguono le ibride con il 5,4% nell’anno e il 6,6% nel mese.

Fenomeno tutto italiano è quello delle alimentazioni GPL, lo scorso anno hanno conquistato una quota di mercato pari al 4,5% mentre nel mese di dicembre 2023 sono al 4,6%.

Continua il calo del metano con il 2,4$ del mercato, ancora marginali i trasferimenti netti di auto elettrice (BEV) e ibride plug-in, rispettivamente con una quota dello 0,5% e 0,6%.

Auto usate: cresce l’interesse per le KM0

Diminuiscono i passaggi di proprietà tra clienti privati, nel 2023 hanno rappresentano il 56,9% mentre crescono quelli da operatore a cliente finale. Il fenomeno delle KM0 riprende quota con un 3%, stabili quelli provenienti dal noleggio (1,1% sul dato di mercato complessivo).

Nel 2023 la regione dove sono avvenuti più trasferimenti di proprietà è la Lombardia con il 15,5%, seguono il Lazio con il 9,9% e la Campania con il 9,1%.

Nel 2023 in Italia sono state acquistate 2,885 milioni di auto usate e 1,590 vetture nuove, un rapporto leggermente in calo: per ogni auto nuova ne sono state acquistate 1,