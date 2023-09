Mercedes-AMG GLC Coupé: un quattro cilindri turbo

Mercedes-AMG GLC Coupé si presenta al grande pubblico co tante novità.

Rispetto alla precedente generazione si affida a un motore quattro cilindri in linea con alimentazione ibrida, unità che sostituisce le configurazioni a sei e otto cilindri, la nuova Mercedes-AMG GLC Coupé diventa così ancora più efficiente e parca nei consumi.

Un propulsore turbo con tanta potenza e basse emissioni, il suo nome in codice è M139I ed è un 2 litri capace grazie anche alla presenza di un’unità elettrica, di sprigionare una potenza massima di 421 cavalli per 500 Nm di coppia massima a 5.000 giri al minuto.

Trazione integrale e quattro ruote motrici, il cambio automatico è un doppia frizione a nove rapporti, la Mercedes-AMG GLC Coupé raggiunge i 100 km/h con partenza da fermo in soli 4,7 secondi per una velocità massima di 250 km/h (limitata elettronicamente), un tempo questo che è di fatto paragonabile a quello della V6 da 3 litri della precedente generazione.

Mercedes-AMG GLC Coupé: una 63 SE Performance da 680 cavalli

Per chi pretende il massimo delle prestazioni, la Casa della Stella a Tre Punte introduce in listino una variante ancora più spinta del suo 2 litri turbo che sposa l’elettrificazione e adotta un motore elettrico sincrono a magneti permanenti da 201 cavalli, ne deriva una potenza complessiva di 680 cavalli per una coppia massima di 554 Nm.

L’accelerazione risulta così bruciante, i 100 km/h con partenza da fermo vengono raggiunti in 3,5 secondi per una velocità massima di 274 km/h.