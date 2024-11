Mercedes-Amg, quasi pronto il primo Suv ‘Born in Affalterbach’

Alla luce di un successo crescente sui mercati globali, Mercedes-Amg guarda in alto e per la prima volta nei suoi 57 anni di storia, sta sviluppando 'interamente in casa' un proprio Suv. L'innovativo fuoristrada, ‘Born in Affalterbach’, è costruito sulla piattaforma elettrica ad alte prestazioni Amg.EA nativa per automobili elettriche ad alte prestazioni. I veicoli di sviluppo saranno sottoposti ai primi test drive quest'inverno. Peraltro, da oltre un quarto di secolo i Suv high performance sono da tempo una pietra miliare del portafoglio Amg, a partire dalla prima ML 55 AMG e oggi la divisione 'prestazionale' di Mercedes vanta una gamma SUV di sei modelli: GLA, GLB, GLC, GLE, GLS e EQE SUV. Un capitolo a parte lo merita l'iconica Geländewagen Mercedes AMG G 63 che rappresenta il vertice della linea di fuoristrada ad alte prestazioni.

In questo ultimo progetto, Mercedes Amg ha sviluppato per la prima volta l'intera architettura del veicolo. Questo Suv full-size sarà il secondo modello costruito sulla piattaforma ad alte prestazioni completamente elettrica AMG.EA. Rappresenta inoltre il sesto veicolo interamente sviluppato dagli specialisti delle prestazioni di Affalterbach, unendosi al primo modello AMG.EA attualmente in fase di collaudo, nonché ai modelli GT, SL, la precedente generazione GT e SLS.

"Da molti anni i SUV sono tra i nostri modelli più popolari. Con questo SUV 'Born in Affalterbach' - spiega Michael Schiebe, Presidente del Cda di Mercedes AMG - rispondiamo a questa tendenza offrendo ai nostri clienti un fuoristrada ad alte prestazioni davvero accattivante, basato sulla piattaforma AMG.EA. La nostra nuova architettura ad alte prestazioni segue una chiara filosofia: ‘AMG First, EV Second’. Questo significa che i veicoli non solo eccellono come veicoli elettrici, ma incarnano anche la qualità fondamentali di AMG in termini di emozioni e prestazioni".