Mercedes-Benz al Salone Nautico di Genova presenta la Vision One-Eleven

In occasione del Salone Nautico di Genova, Mercedes-Benz presenta in anteprima nazionale la nuova Vision One-Eleven

Mercedes-Benz presenta in occasione del Salone Nautico di Genova la Vision One-Eleven, un concept che rappresenta la sua futura visione in tema di mobilità elettrica e sostenibile.

Il marchio della Stella a Tre Punte splende anche in occasione di un evento che porta alla scoperta della passione per il mare, da sempre parte del DNA di Mercedes-Benz, la Vision One-Eleven è una interpretazione in chiave moderna della leggendaria C 111, icona degli anni Settanta.

Una Classe G 4x4 al quadrato, una Maybach S 680 by Virgil Ablog e una Vision One-Eleven, tre modelli che rappresentano al meglio la visione del brand tedesco per un futuro ancora più coinvolgente che porta in alto i valori storici di un’azienda che ha saputo da sempre cavalcare l’innovazione senza per questo trascurare eleganza, stile e sicurezza.

Marc Langenbrinck CEO Mercedes-Benz Italia ha dichiarato durante la conferenza stampa: “Il perché siamo al salone nautico, una domanda che si basa su tre elementi storici che affondano le radici nel passato, una leggenda narra che Daimler per indicare la sua casa ai suoi genitori inviò loro una lettera con all’interno una stella a tre punte. Nel 1888 inizia la produzione in serie dei motoscafi Daimler. Abbiamo presentato a Monaco la nuova il Concept CLA Class, penso oggi che un marchio che voglia essere premium no possa non essere sostenibile. Una visione che anticipa la futura mobilità elettrica, il concept CLA Class ha un’autonomia capace di coprire la distanza Napoli - Milano, un’auto realizzata per il 96% con materiali sostenibili”.

Land, Sea, Air: una storia avvincente quella di Mercedes-Benz

Era il 1888 quando Daimler inizia la produzione in serie di motoscafi, il primo modello dell’esperienza cantieristica della Stella, una nave, la “Marie” commissionata da Otto van Bismark cancelliere tedesco dal 1871 al 1890.

Nel corso degli anni la storia si è ripetuta, recente è la realizzazione dell’Arrow460-Granturismo, un elegante yatch lungo 14 metri.