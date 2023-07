Mercedes-Benz CLE 2024: cabrio o coupé?

Disponibile sia in configurazione cabrio che coupé, la nuova Mercedes-Benz CLE trasmette dinamicità ed eleganza.

Mercedes-Benz CLE fa proprie tutte le caratteristiche e le innovazioni tecniche della Classe C e della Classe E.

Una mossa quella della Casa della Stella a Tre Punte che andrà a recuperare clienti che ora guardano al segmento C ed E, la nuova Mercedes-Benz CLE è espressione di potenza e dinamismo, con il passo lungo, il montante anteriore abbastanza inclinato, lo sbalzo anteriore corto ed il posteriore più lungo, tutte caratteristiche che esprimono il nuovo linguaggio “Sensual Purity” della Casa tedesca.

Il cofano ribassato, la sezione anteriore inclinata in avanti e la griglia tridimensionale di nuova concezione del radiatore esprimono un aspetto atletico ma nello stesso tempo elegante. Tutta la parte laterale si caratterizza per il bordo sagomato che da una parte va dai fari anteriori agli specchietti retrovisori esterni e dall’altra dai fari posteriori alla maniglia delle portiere.

Il retro si caratterizza per le superfici fluide, i gruppi ottici a LED, suddivisi in due parti ed una firma luminosa tridimensionale.

Mercedes-Benz CLE: motorizzazioni ibride

Le sue dimensioni, con una larghezza di 1,860 metri, un’altezza di 1,428 metri ed una lunghezza di 4,85 metri, fanno della CLE Cabriolet una scoperta imponente e capace di ospitare comodamente quattro persone.

Nell’abitacolo l’attenzione è catturata dal display della strumentazione digitale da 12,3 ed il display centrale in formato verticale da 11,9 pollici orientato verso il conducente. Il sistema audio è firmato Burmester 3D ed è offerto in opzione, con due altoparlanti a livello dei poggiatesta ed adotta diverse soluzioni proprie della Classe E come la terza generazione del MBUX, acronimo di Mercedes-Benz User Experience, che con il quadro strumenti, il display centrale e l'head-up display, opzionale, utilizza lo stesso computer centrale.

La gamma di motori comprende unità a quattro cilindri e un motore a sei cilindri della famiglia di motori modulari Mercedes-Benz FAME (Family of Modular Engines).

Sia i propulsori diesel che quelli a benzina sono mild-hybrid. Oltre a un turbocompressore, dispongono di un generatore di avviamento integrato (ISG) di seconda generazione a 48 volt. In un secondo momento le Mercedes-Benz CLE Coupé e Cabriolet saranno offerte anche nella variante ibrida plug-in.

Il motore più potente è il sei cilindri in linea da 3,0 litri che sviluppa 381 CV e 500 Nm di coppia raggiungendo così prestazioni di guida più sportive . Il motore a benzina a quattro cilindri è disponibile, in due livelli di potenza: da 150 kW sulla CLE 200 e CLE 200 4MATIC e da 190 kW sulla CLE 300 4MATIC.