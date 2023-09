Mercedes-Benz eCitan: zero emissioni per un veicolo commerciale compatto

Mercedes-Benz eCitan è un veicolo commerciale elettrico dalle dimensioni compatte e dalla grande capacità di carico.

Viene offerto con due differenti lunghezze, il nuovo Mercedes-Benz eCitan compatto è lungo 4,498 metri, la versione lunga invece è da 4,922 metri. Sarà inizialmente disponibile unicamente in versione compatta, la versione lunga arriverà in futuro, due le configurazioni previste per il mercato italiano, Furgone e Tourer per un’autonomia compresa tra i 280 e i 284 km a seconda del modello.

Un motore elettrico da 90 kW (122 cavalli) ed un pacco batteria da 45 kWh, la coppia massima è di 245 Nm, per aumentare autonomia o prestazioni, il guidatore può selezionate due programmi di guida, Comfort ed Eco e ben tre livelli di recupero dell’energia in frenata (D-, D e D+).

Per effettuare una ricarica occorrono in presenza di una stazione da 75 kW circa 38 minuti per passare dal 10 all’80%, l’eCitan può essere ricaricato in corrente continua (CA) a 11 kW o a scelta tramite un caricatore di bordo da 22 kW. A richiesta è disponibile una wallbox Mercedes-Benz che consente di effettuare una ricarica molto più rapida in presenza di una presa di corrente domestica.

Mercedes-Benz eCitan: tecnologia e sicurezza

Come da tradizione per la Casa della Stella a Tre Punte, massima è la sicurezza, anche l’eCitan dispone di numerosi sistemi di assistenza alla guida in grado di assistere il guidatore in numerose situazioni, oltre all’ABS ed ESP, sulla versione Furgone sono presenti diversi ADAS particolarmente utili nella guida di tutti i giorni tra cui:

• hill holder: per la partenza assistita in salita

• cross wind assist: riduce gli effetti delle raffiche di vento laterali azionando i freni della ruota anteriore e posteriore esposta al vento

• attention assist: rileva una eventuale distrazione del conducente o sonnolenza avvertendolo con un segnale acustico e visivo, invitandolo ad una pausa.

A richiesta è possibile integrale l’equipaggiamento di serie con la frenata automatica di emergenza n grado di rilevare la presenza di pedoni e/o ciclisti (active brake assist), il superamento della linea di demarcazione della carreggiata (active lane keeping assist) e la segnalazione di un oggetto in prossimità di un angolo circo (blind spot assist).