Mercedes-Benz ha aperto in Europa il primo impianto di riciclo delle batterie.

Attraverso un processo meccanico - idrometallurgico integrato, il nuovo impianto Mercedes-Benz per il riciclo delle batterie di auto elettriche è situato nel sud della Germania, a Kuppenheim.

La Casa della Stella a Tre Punte dimostra ancora una volta la sua volontà di ridurre in maniera significativa il consumo di preziose risorse primarie.

Rispetto ad altri processi già esistenti, la nuova fabbrica il tasso di recupero previsto dall'impianto di riciclo meccanico - idrometallurgico è superiore al 96%.

Una fabbrica che ha richiesto un investimento di decine di milioni di euro. L’impianto è stato finanziato dal Ministero Federale Tedesco Per gli Affari Economici e l’Azione per il Clima.

Mercedes-Benz, riciclare le batterie per un’economia circolare

L’impianto copre tutte le fasi di riciclo, dalla frantumazione dei moduli delle batterie all’essiccazione e al trattamento dei materiali attivi. Il processo meccanico separa plastica, rame, alluminio e ferro. Materiali attivi che costituiscono gli elettrodi delle celle della batteria.

Olaf Scholz, Cancelliere federale della Repubblica Federale di Germania: “Mercedes-Benz si è posta l'obiettivo di costruire le auto più desiderabili in modo sostenibile. In qualità di pioniere dell'ingegneria automobilistica, la prima fabbrica integrata di riciclo meccanico-idrometallurgico di batterie in Europa segna una pietra miliare fondamentale per migliorare la sostenibilità delle materie prime. Insieme ai nostri partner industriali e scientifici, stiamo inviando un forte segnale di forza innovativa per la mobilità elettrica sostenibile e la creazione di valore in Germania e in Europa”.