Mercedes-Benz renderà disponibile il nuovo sistema Drive Pilota a partire da inizio 2025.

Il sistema di assistenza alla guida di livello 3 è in grado di seguire un veicolo in autostrada fino a una velocità massima di 95 km/h. Dopo aver ricevuto la certificazione dell'Autorità Federale Tedesca per il Trasporto Automobilistico, Mercedes-Benz assicura che il prezzo del Drive Pilot resterà invariato.

I clienti che sono già in possesso di una vettura equipaggiata con il Drive Pilot potranno ricevere gratuitamente l’aggiornamento. Ciò potrà avvenire sia in modalità wireless, tramite gli aggiornamenti OTA (Over-The-Air), sia tramite un passaggio in officina.

Il veicolo non sarà sottoposto a nessuna modifica.

Markus Schäfer, Membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, Chief Technology Officer, Development & Purchasing: “Con questa versione aggiornata del DRIVE PILOT, Mercedes-Benz sottolinea ancora una volta il suo ruolo di pioniere nella guida automatizzata. Presto sarà possibile attivare la guida automatizzata condizionata fino a 95 km/h nel traffico scorrevole in determinate condizioni sull'autostrada tedesca. In questo modo i nostri clienti potranno utilizzare in modo ancora più efficiente il loro tempo. Mercedes-Benz sta ancora una volta definendo gli standard del settore e spianando costantemente la strada verso la guida autonoma".

Mercedes-Benz Drive Pilot, guida autonoma di livello 3

Una volta impostato il Drive Pilot, il guidatore durante la marcia del veicolo, potrà dedicarsi a diverse attività secondarie, dal lavorare al navigare in rete, fino a guardare la TV o un film in streaming.

Questa tipologia di servizi è per ora disponibile solo per alcuni mercati.