Mercedes-Benz Trucks presenta il teaser dell’eActros 600

Il 10 ottobre Mercedes-Benz Trucks festeggerà l’anteprima mondiale dell’eActros 600 a batteria per il trasporto a lungo raggio.

Il teaser mostra come Mercedes-Benz Trucks stia battendo nuove strade sul versante del design, sottolineando anche visivamente l’importanza dell’e-truck per la trasformazione globale verso un trasporto a zero emissioni di CO2.

Le linee dell'eActros 600 sono essenziali dal design aerodinamico e creano un nuovo genere di look mai visto prima. Chi acquisterà la nuova motrice elettrica sicuramente darà la corretta attenzione e giusta scelta i in termini di redditività, sostenibilità ed affidabilità.



Il nuovo truck elettrico vanterà un’autonomia di 500 chilometri senza ricarica intermedia e, in futuro, consentirà anche la ricarica a megawatt.