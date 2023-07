Mercedes Classe B: un restyling premium

Una monovolume elegante e raffinata, in grado di accogliere comodamente cinque passeggeri: è la nuova Mercedes Classe B.

Mercedes Classe B è una monovolume presentata nel 2005.

In grado di resistere alla moda dilagante dei SUV, oggi la Mercedes Classe B giunge alla sua terza generazione, rinnovandosi non solo nell’estetica, ma proponendo aggiornamenti anche tecnici che hanno riguardato motori e tecnologia.

Il suo DNA non è cambiato anzi, le caratteristiche proprie di questa tipologia di vetture ossia tanto spazio per passeggeri e bagagli, sono rimaste intatte.

Mercedes Classe B nasce sulla piattaforma MMA

Una base che peraltro condivide con altri modelli della Casa della Stella, ad esempio la GLA, la nuova Classe B si caratterizza per il suo frontale che esce totalmente trasformato dal restyling con i nuovi gruppi ottici a LED su tutte le versioni e con una nuova firma luminosa.

Nuova è anche la mascherina dal disegno tridimensionale, al centro ospita non solo il logo Mercedes, ma anche una serie di radar e sensori che fanno parte dell’hardware che consente di gestire i vari sistemi di assistenza alla guida.

Cambiano anche i gruppi ottici posteriori e lo spoiler sopra lunotto, i cerchi in lega sono disponibili con misure fino a 19 pollici mentre per la carrozzeria, 10 le tinte in listino.

Il restyling ha anche riguardato l’abitacolo con la strumentazione digitale che si avvale di uno schermo da 7 pollici che si affianca al display da 10,25 pollici del sistema dell’infotainment.

L’assistente vocale è stato perfezionato nel recepire i comandi con maggiore prontezza, nuovo è il disegno del volante, con razze orizzontali che ospitano i comandi touch per gestire le funzioni della strumentazione e dell’infotainment.

Il restyling ha interessato anche i motori, ora tutti ora elettrificati con alimentazioni ibride leggere e alla spina, la gamma spazia dal 1.3 mild hybrid da 136 e 163 CV, al 2 litri da 224 CV, passando per il 1.3 Plug-in Hybrid da 218 CV.

Immancabili le alimentazioni diesel, tre le varianti disponibili a listino, con potenze rispettivamente di 116, 150 e 190 CV.