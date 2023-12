Mercedes crea una special edition ispirata alla console PlayStation 5

Mercedes presenta la A 250e Advanced Plus AMG Line, una versione prodotta in appena 50 esemplari e nata dalla collaborazione con la Sony Interactive Entertainment Italia.

La A 250e Advanced Plus AMG Line si distingue per per la livrea in Digital White con cerchi da 18'' e abbinata al Pacchetto Night. Internamente si notano i sedili in pelle nera e l'ampio tetto panorama.

''La collaborazione con Sony Interactive Entertainment Italia si sviluppa attraverso elementi comuni quali tecnologia, design e innovazione, valori che permettono ad entrambi i brand di trasmettere emozioni”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Experience di Mercedes-Benz Italia. “Le automobili, così come le più evolute console per il gaming, seppur in modo differente, sono strumenti che favoriscono esperienze immersive. Inoltre, questa nuova limited edition ci offre l'opportunità di parlare direttamente al cuore del target di riferimento di Classe A, a partire dal canale di vendita, esclusivamente online''

I due motori, motore elettrico ed endotermico, hanno una potenza abbinata di 218 CV.

La A 250e Advanced Plus AMG Line ha un costo di un prezzo di 55.677 euro con in omaggio, grazie alla collaborazione con Sony, una console PS5 Digital Edition.