Mercedes, fabbrica Rastatt festeggia 6 mln auto prodotte

Lo stabilimento Mercedes-Benz di Rastatt ha registrato una pietra miliare nella sua storia trentennale: dalle catene di montaggio della fabbrica tedesca è infatti uscito il veicolo numero 6 milioni, per l'esattezza un'EQA , un suv 100% elettrico che non segna solo un importante traguardo produttivo per Rastatt, ma anticipa il futuro 'a zero emissioni' dell'impianto. Infatti nel 2025 partirà a Rastatt la produzione della nuova CLA annunciata nelle scorse settimane all'IAA di Monaco, che sarà costruita sulla piattaforma MMA e sarà proposta a batteria ma con la possibilità anche di una versione termica. Nel 2022 a Rastatt sono stati prodotti in totale circa 210.000 veicoli: al momento nell'impianto vengono realizzati 4 modelli compatti, la Classe A, la Classe B, la GLA e l'EQA completamente elettrica.

Partito nel 1992 Rastatt è il più 'giovane' impianto produttivo di automobili Mercedes-Benz in Germania. Con circa 6.100 dipendenti su una superficie di circa 1,5 milioni di metri quadrati, lo stabilimento è uno dei datori di lavoro più grandi e importanti della regione del Baden centrale.