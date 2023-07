MG Cyberster al Festival of Speed di Goodwood

La nuova sportiva elettrica firmata MG, la Cyberster, sarà protagonista al Goodwood Festival of Speed.

MG Cyberster è una sportiva elettrica rivoluzionaria.

Sarà presente al Festival of Speed di Goodwood, la MG Cyberster mosterà tutta la sua potenza e grinta, affrontando l’iconica salita, per la prima volta il pubblico potrà ammirarla da vicino.

Una due posti cabrio che sarà esposta allo stand MG e non solo, perché un secondo esemplare sarà posizionato nel paddock First Glance e prenderà parte allo spettacolo, risalendo la collina due volte al giorno per tutta la durata dell’evento.

Guy Pigounakis, Direttore Commerciale di MG Motor UK, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di tornare al Festival of Speed.

La Cyberster segna il tanto atteso ritorno di MG alla produzione di auto sportive e siamo pronti per il futuro entusiasmante che promette questa EV ad alte prestazioni e tecnologicamente avanzata. Sono previsti altri due debutti a testimoniare il desiderio di MG di creare auto elettriche dal forte coinvolgimento emozionale".

Il Duca di Richmond ha dichiarato: "Siamo estremamente felici che MG Motor torni a Goodwood quest'estate e onorati che abbia scelto il Festival of Speed per presentare al pubblico la nuovissima MG Cyberster. Il legame storico tra Goodwood e MG e l’imminente centenario nel 2024, mi rendono entusiasta della presenza di MG presente al Festival".

MG al Festival of Speed di Goodwood presenterà due novità

Un prototipo dal nome in codice EX4 e una EV sportiva che sarà commercializzata entro l’estate, MG al Festival of Speed di Goodwood presenta la sua offensiva per i prossimi mesi, modelli tutti elettrificati che rappresenteranno il biglietto da visita di un Marchio dal passato glorioso, che vuole tornare a splendere anche nel segmento delle sportive.