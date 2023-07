MG EX4: il nuovo concept sarà svelato a Goodwood

MG svelerà la nuova EX4 al Goodwood Festival of Speed.

Un’auto ad altissime prestazioni che sarà esposta al paddock First Glance, la MG EX4 celebra la leggenda dei rally degli anni ’80, un concept che sarà totalmente elettrico.

Due motori EV per una potenza complessiva di 435 cavalli per una coppia di 600 Nm, la EX4 è stata progettata dalla SAIC Design Technology di Londra, Team che ha svolto un ruolo chiave nella creazione della nuova MG Cyberster.

Al Goodwood Festival of Speed la MG EX4 affiancherà la MG Cyberster

Una livrea distintiva per un’auto votata alle alte prestazioni, un look che non passerà inosservato per una serie di personalizzazioni create appositamente per Goodwood, un concept che celebra l’anniversario della Metro 6R4.

La MG EX4 si esibirà nella Climb The Hill

Affiancherà la velocissima MG Cyberster nella cronoscalata più famosa al mondo!

L’offerta MG continua ad ampliarsi, dopo il lancio della Cyberster, un modello da off-road è pronto a entusiasmare e accendere gli animi.