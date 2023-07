MG Italia: nei primi sei mesi del 2023 superati gli obiettivi dichiarati

MG Italia cresce nei primi sei mesi dell’anno, superando gli obiettivi dichiarati.

Apprezzato il “value for money” dei modelli MG, marchio, la MG4 è l’auto elettrica più apprezzata del segmento C, attestandosi al quinto posto assoluto con 1.235 unità vendute dall’inizio anno.

Nel segmento delle EV, il brand inglese ha conquistato il 5% di quota, con una gamma di quattro proposte, al fianco della MG4 c’è la Marvel R e la versione 100% elettrica del B SUV ZS, nuova anche la prima station elettrica.

Andrea Bartolomeo, country manager di SAIC Motor Italy ha dichiarato: ”Abbiamo appena tagliato il nastro di un traguardo importantissimo per un team così giovane. Siamo consapevoli che rappresentare un brand storico come MG, riconosciuto sul mercato, una vera e propria icona rende il nostro impegno particolarmente gratificante. Gli obiettivi sono molto sfidanti ma questo è il bello!!! Sono molto orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto finora e sono convinto che i risultati che abbiamo raggiunto siano il frutto dell’impegno costante, della flessibilità con cui casa madre ci accompagna in questo percorso e della convinzione con cui stiamo affrontando la transizione verso una mobilità nuova. Senza forzature, perché crediamo che le persone debbano poter avere il tempo necessario per comprendere l’importanza di questo cambiamento. Noi siamo pronti e ci impegniamo concretamente per fare la nostra parte. Abbiamo appena lanciato ‘Go Green’ un vero e proprio invito all’elettrico, tanti vantaggi e massima flessibilità e apertura per soddisfare le esigenze spesso molto diverse di ogni cliente”.

La MG4 Electric è tra le EV più richieste del mercato

Divertente da guidare, ha un eccellente comportamento stradale ed è dotata di numerosi sistemi di assistenza alla guida, lunga 4,287 metri, ha una larghezza di 1,836 metri e alto 1,504 metri.

Una hatchback a cinque porte che si inserisce nel segmento C dove si è posizionata al quinto posto.

La MG4 Electric ha una batteria da 51 kWh per un’autonomia fino a 350 km nel ciclo WLTP, la MG4 Electric e la MG4 Electric Luxury hanno una batteria da 64 kWh e un motore elettrico da 204 cavalli, l’autonomia della Comfort arriva a 450 km.