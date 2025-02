MG Motor parte alla grande nel 2025 raggiungendo ottimi risultati di vendita e programmando nel corso dell'anno tante novità.

La prima novità si chiama MG LEASE, un nuovo prodotto finanziario straordinariamente competitivo, messo a punto col partner Santander Consumer Bank. Si tratta di uno strumento aggiuntivo dedicato alle vetture NEV come il nuovo C-SUV MG HS Plug-in Hybrid e la MG4.

Andrea Bartolomeo Country Manager e Vice President di SAIC Motor Italy ha commentato:”Promuovere le vetture NEV rappresenta un elemento cruciale nell’impegno MG verso la mobilità sostenibile. Questo nuovo prodotto finanziario, infatti, è dedicato alle due vetture della nostra gamma con il minore impatto di CO2. Il vantaggio per il cliente è importante e nel caso di HS Plug in hybrid diventa doppio ora che la nostra vettura è tra le più vantaggiose secondo le nuove norme sui Fringe Benefit".

MG LEASE disponibile anche su MG4 con TAN 0%

MG HS Plug-in Hybrid è il C SUV completamente rinnovato e con la nuova soluzione MG LEASE questo modello diventa ancora più accattivante per le aziende e le partite IVA, che per i privati. La scelta di questa soluzione da infatti accesso a uno sconto di 3.000€ su MG HS Plug in hybrid associato a una formula che prevede un anticipo, 36 rate mensili a un TAN del 2.95% (tasso fisso) e una quota di riscatto finale.

Il secondo vantaggio, da un punto di vista aziendale, è che con la nuova norma sui Fringe Benefit da poco varata dal Governo, premia l’ibrida plug in come la più virtuosa dopo le vetture EV.

La nuova MG HS Plug in hybrid grazie alla tecnologia di nuova generazione che adotta una batteria ad elevata capacità di grandi dimensioni ( 21 kWh) permette di percorrere fine a 1.000 Km con un pieno con consumi di soli 5,8 litri ogni 100km mentre l’autonomia in sola modalità EV può raggiungere i 100 km.

Ricordiamo che tutti i modelli della gamma MG beneficiano di una garanzia di 7 anni o fino a 150.000 km