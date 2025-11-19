circle x black
Cerca nel sito
 

MG Motor è partner e auto ufficiale della Coppa Davis Final 8 a Bologna

sponsor

MG Motor è partner e auto ufficiale della Coppa Davis Final 8 a Bologna
19 novembre 2025 | 16.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

MG Motor rafforza la propria presenza nel mondo dello sport internazionale diventando partner e auto ufficiale della Coppa Davis Final 8, in programma a Bologna dal 18 al 23 novembre. Per l’occasione il marchio mette a disposizione una flotta di 40 vetture tra Hybrid+ e Plug-in Hybrid, dedicate agli spostamenti di atleti, team e ospiti.

La collaborazione consolida il posizionamento di MG, brand in forte crescita che, in poco più di quattro anni, ha superato 120.000 immatricolazioni in Italia, grazie a una gamma completa, a un’offerta competitiva e a una rete commerciale oggi composta da 70 MG Store e 150 punti vendita e assistenza.

Tecnologia ibrida e comfort per la mobilità dell’evento

La flotta è stata selezionata tra i SUV MG per garantire massima abitabilità, comfort e ridotto impatto ambientale negli spostamenti urbani. Le motorizzazioni Hybrid+ e Plug-in Hybrid rispecchiano il focus del marchio sulla tecnologia elettrificata.

Nello specifico per la Coppa Davis Final 8 MG fornirà:

MG HS – SUV di segmento C, disponibile in versione Hybrid+ e Plug-in Hybrid

MG ZS – SUV compatto di segmento B, best seller del marchio, in versione Hybrid+

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
MG Motor Coppa Davis Final 8 MG Hybrid+ e Plug in Hybrid MG ZS – SUV MG HS – SUV
Vedi anche
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani
News to go
Maltempo in Friuli, Coldiretti: oltre mille ettari di cereali e ortaggi sott'acqua
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza