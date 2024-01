MG suggella i suoi 100 anni con una partnership con l'Arsenal

Accordo pluriennale con un club iconico del calcio inglese, insieme anche per contenuti di engagement per i tifosi globali

Nel quadro delle iniziative per celebrare i suoi 'primi 100 anni' Mg annuncia un accordo pluriennale con un altro nome iconico come il club di calcio dell’Arsenal, sostenendo sia le squadre maschili che quelle femminili oltre a trovare spazio all'Emirates Stadium e al Meadow Park. La collaborazione tra MG e Arsenal - si spiega - includerà anche la creazione di contenuti coinvolgenti pensati per l’engagement dei tifosi di tutto il mondo. "L'unione con l'Arsenal nell'anno del centenario di MG segna l’inizio di un capitolo significativo nella storia dell’azienda automobilistica" si sottolinea da MG, brand controllato da Saic Motor.

Non a caso Andrea Bartolomeo, Vice presidente e Country manager di SAIC Motor Italy parla di una "notizia straordinaria che ha un valore che valica i confini geografici, ha un impatto anche per noi in Italia. Il calcio nel nostro paese trasmette un indubbio fascino e l’Arsenal è uno dei club più prestigiosi, vedere dei campioni di tale calibro cattura l’attenzione dei tifosi e stimola l’adrenalina. Ma questa collaborazione va ben al di là e acquisisce un significato forte e simbolico, l’unione di due icone MG e Arsenal, accomunate da una lunga storia e da valori solidi di lealtà, volontà, impegno e gioco di squadra che ci guidano e ispirano ogni giorno il nostro lavoro".

L’inizio della stagione calcistica 2024/25 coinciderà con l’arrivo sul mercato della MG Cyberster, una due posti cabrio totalmente elettrica, che ha già riscosso una grande attenzione dal suo reveal per il suo design unico e le prestazioni che si preannunciano davvero 'elettrizzanti'.