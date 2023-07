Michelin Italiana S.p.A: Matteo de Tomasi nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Matteo de Tomasi è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Michelin Italiana S.p.a.

Prende il posto di Simone Miatton, l’ex Amministratore Delegato di Michelin Italiana S.p.A entra a far parte della Direzione del Personale a livello Corporate, ricoprendo l’incarico di Responsabile dell’Employee Experience per l’intero gruppo Michelin.

Matteo De Tomasi è laureato in Economia all’Università di Parma

È entrato in Michelin nel 2020 in qualità di Global Account Manager per la linea business Truck and Bus, in passato ha lavorato in Svizzera, Francia e Gran Bretagna ricoprendo diversi ruoli in ambito marketing e vendite per la Hexagon, Armstrong World Industries e Hilti Great Britain. A partire dal 2022 è Direttore Commerciale per l’Italia e Malta, quest’ultimo incarico lo conserva ancora.