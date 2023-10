Michelin protagonista al GIS di Piacenza 2023

In occasione della nona edizione del GIS, Michelin protagonista con la sua articolata gamma.

Michelin protagonista alla nona edizione del GIS, le giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali.

Dallo sviluppo di pneumatici dedicati a varie tipologie di mezzi di trasporto su gomma alle soluzioni innovative, Michelin vanta una storia centenaria nel settore della mobilità. In occasione del GIS (giornate italiane del sollevamento e dei trasporti eccezionali), il Gruppo francese è presente con una sua gamma dedicata a questa tipologia di mezzi.

Un evento dedicato agli utilizzatori di gru, piattaforme aeree, sollevatori telescopici, carrelli elevatori, macchine per la movimentazione industriale, logistica meccanizzata e trasporti francesi, presente in qualità di partner anche Camso, marchio commerciale acquisito dal gruppo francese nel 2018.

Gli pneumatici Camso si rivolgono a chi opera nel settore con mini-escavatori che operano in contesti estremi, lo pneumatico MEX HXD è pensato per resistere a danni e rotture massimizzando l’utilizzo della macchina grazie a una eccellente durabilità del cingolo.

Michelin al GIS espone anche il nuovo Camso MPT 793S

Uno pneumatico antiforatura per impieghi gravosi con eccellenti caratteristiche di stabilità, qualità di marcia e durata, il Camso MPT 793S nasce per durare a lungo al pari della Solideal RES 660 considerata la gomma più durevole del settore ideale per applicazioni ad alta intensità.

Il Solideal RES660 funziona alle temperature operative più basse della categoria ha una mescola resistenza all’abrasione e un basso livello di vibrazioni, uno pneumatico utilizzato per i carrelli elevatori elettrici.