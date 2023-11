Milano AutoClassica: al via la tredicesima edizione

I naugurata oggi la tredicesima edizione di Milano AutoClassica – Salone dell’Auto Classica e Sp ortiva, amata e seguita da tutti gli appassionati delle leggende automobilistiche

Milano AutoClassica torna a Fiera Milano (Rho), evento in programma dal 17 al 20 novembre.

Una manifestazione che giunge alla sua tredicesima edizione, anno dopo anno, qualità ma anche dimensioni sono cresciuti, a Milano AutoClassica protagoniste le vetture d’epoca.

Presenti i brand più prestigiosi con modelli che rappresentano il loro heritage ma anche la loro più recente produzione, un anello che collega il passato e il presente ma che delinea anche il futuro, da Alpine ad Aston Martin, da Bentley a BMW Club Italia, tanti i brand protagonisti di un’edizione che si preannuncia emozionante.

Ritornano a Milano AutoClassica anche la Caterham e Morgan, brand rappresentati in Italia da Romeo Ferraris, immancabili anche le Ferrari Classiche, Mclaren, MG, Maserati e Kimera, novità assoluta anche la presenza della DR Automobiles.

Alpine espone la sua A110, sportiva veloce e performante che rappresenta la porta d’accesso al mondo Alpine, spinta d aut 4 cilindri da 1.8 litri sovralimentato, è dotata di trasmissione automatica Getrag doppia frizione a 7 rapporti. La A110 GT rappresenta invece la sportiva Gran Turismo del brand francese, la potenza sale a 300 cavalli, una versione che si pone un gradino più in basso rispetto alla specialistica A110 R, configurazione estrema e leggera della due posti di casa Alpine, ha un peso di soli 1.082 kg e un telaio più rigido messo a punto per esaltare agilità e performance in pista di un coupé esclusivo quanto estremo.

Aston Martin presenta in anteprima europea a Milano AutoClassica la DB12 Volante

Un riferimento nel mondo delle sportive ha un motore da 680 cavalli per 800 Nm di coppia massima, rispetto alla DB11 la DB12 è più potente del 34%, raggiunge una velocità massima di 325 km/h per uno 0 - 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Anche Alfa Romeo animerà la tredicesima edizione di milano AutoClassica, presenti una GTV 2.000 Tributo GTAm del 1972 e una GT 1.600 Junior del 1974, mentre Ferrari Classiche espone la 456 GT, l’indimenticabile 365 GTB4 (Daytona) e la 308 GTB. Potenza e prestazioni non mancano nello stand del Cavallino Rampante, la F355 Spider, la 330 GTC, la 512 TR e la 512 M sono tra le più belle Rosse di sempre.

Allo stand di OldCar24 tra le vetture esposte è presente una rara Alfa Romeo RZ Zagato rossa, prodotta in soli 278 esemplari.