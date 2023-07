Mille Miglia 2023: trionfa l’Alfa Romeo 6c 1750 SS

Mille Miglia 2023, una quarantunesima edizione che ha visto il trionfo, per la terza volta consecutiva, dopo le vittorie nelle edizioni 2021 e 2022, dell’Alfa Romeo 6c 1750 SS di Andrea Vesco e Fabio Salvinelli.

I due piloti non sono nuovi a performance del genere, in quanto Vesco, primo al mondo, totalizza il quarto successo consecutivo in quella che il Drake, Enzo Ferrari defini’ “la gara più bella del mondo”, mentre l’altro pilota Fabio Salvinelli è alla sua terza vittoria.

Sul podio un altro storico brand italiano, Lancia, con il secondo e terzo posto occupati dalle Lambda Spider Tipo 221 con gli equipaggi Gianmario Fontanella, Anna Maria Covelli, Andrea Belometti e Gianluca Bergomi.

Mille Miglia 2023: un trionfo tutto italiano

La classifica finale della Mille Miglia 2023 vede al ventisettesimo posto un equipaggio tutto al femminile composto da Silvia Marini e Irene Dei Tos al volante di una stupenda Bugatti T 40 del 1929.

Alla classica 1000 Miglia Brescia-Roma-Brescia 2023 ha partecipato anche una carovana di auto elettriche e per la Mille Miglia Green vittoria per l’equipaggio composto da Paolo Piva e Matteo Ferraglio a bordo di una Tesla Model Y.

La vittoria invece nella sezione Ferrari Tribute 1000 Miglia è andata all’equipaggio della F8 Spider composto da Andrea Milesi e Giordano Mozzi, seguiti a ruota da una Ferrari 488 Pista e da una Ferrari Roma guidate rispettivamente dagli equipaggi da Fabrizio Macario, Giovanna Di Costanzo, Terzi Celestino e Antonio Sangiovanni.

Per l’occasione, la storica gara ha visto anche la partecipazione, come vettura di supporto, della nuova Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio.